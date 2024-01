XETRA-Aktienkurs BayWa-Aktie:

28,35 EUR +0,35% (18.01.2024, 12:05)



ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



Kurzprofil BayWa AG:



Der BayWa Konzern (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6) engagiert sich weltweit in den Feldern Energie, Agrar und Bau. Als Global Player entwickelt er innovative und nachhaltige Lösungen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie, Wärme und Mobilität sowie Bauen und Wohnen. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Geschichte des Hauses begann mit dem genossenschaftlichen Landhandel: Die BayWa versorgte den ländlichen Raum mit allem, was die Landwirtschaft braucht. (18.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BayWa: Chartbild deutlich verschlechtert - AktienanalyseEine gestrichene Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux hat vor wenigen Tagen den Kurs der BayWa-Aktie (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6) belastet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das französische Investmenthaus habe die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Im Tief seien die Titel des Agrarhandelskonzerns um fast fünf Prozent knapp unter die runde Marke von 30 Euro abgerutscht. Die technische Verfassung der BayWa-Papiere habe sich damit deutlich verschlechtert, schließlich sei die Notiz unter die 21- und 50-Tage-Linie zurückgefallen. Damit würden die kurz- und mittelfristigen Trends klar negativ bleiben. Der jüngste Insiderverkauf durch Klaus Josef Lutz für etwas mehr als eine halbe Million Euro sorgt auch nicht gerade für neues Vertrauen, wenngleich sich die Transaktion auf die ausstehende Anleihe des Unternehmens bezieht, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:28,30 EUR 0,00% (18.01.2024, 12:20)