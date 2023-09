Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:

35,45 EUR +9,75% (15.09.2023, 11:33)



ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BBWLF



Kurzprofil BayWa AG:



BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernsegmenten Energie, Agrar, und Bau sowie dem Entwicklungssegment Innovation & Digitalisierung. Als globaler Player entwickelt BayWa führende Lösungen und werthaltige Projekte für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie und Bau. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Ihren Ursprung hat sie im genossenschaftlichen Landhandel mit der Aufgabe, den ländlichen Raum mit allem zu versorgen, was die Landwirtschaft braucht. Der genossenschaftliche Gedanke und die regionale Verbundenheit sind immer noch prägend für das Unternehmen.



Aus der Tradition heraus liegen die Kernmärkte in Süddeutschland und Österreich, im Rahmen einer Wachstumsstrategie hat die BayWa in den letzten Jahren aber stark international expandiert. Mittlerweile ist das Unternehmen der größte Agrarhändler in Deutschland und zählt international zu den führenden Händlern für landwirtschaftliche Rohstoffe. Zu einem bedeutsamen Standbein hat sich das Geschäftsfeld Regenerative Energien entwickelt. Die BayWa r.e. AG, in der sämtliche Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien gebündelt sind, treibt ihr Projektgeschäft mit großem Erfolg weltweit voran. (15.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) unter die Lupe.Die BayWa-Aktie schieße nach einer optimistischen Studie der Baader Bank um fast 10% nach oben. Analyst Rene Rückert habe den Münchner Agrarkonzern als schlafende Schönheit bezeichnet, die mit dem neuen Chef langsam erwache. Er sehe über 50% Kurspotenzial für den Titel und rate zum Kauf. Rückert sehe die BayWa-Aktie erst bei 52 Euro fair bewertet.Neben der operativen Entwicklung stünden in der zweiten Jahreshälfte Maßnahmen zur Senkung der Zinsbelastung im Fokus. Aber auch der geplante Solarhandelsverkauf dürfte hier für positive Impulse sorgen. Ein entsprechender Deal könnte ausreichend Mittel in die Kassen spülen, um die Verschuldung zu senken, das negative Zinsergebnis zu verbessern und das Wachstum im aussichtsreichen Erneuerbare-Energien-Segment zu finanzieren.Auch nach dem Kurssprung habe das Fazit des "Aktionärs" Bestand: Nach dem Übergangsjahr 2023 dürfte BayWa trotz des anhaltenden Gegenwinds im Bausegment ab dem kommenden Jahr operativ wieder den Vorwärtsgang einlegen. Die geplanten Veränderungen im Bereich Erneuerbare Energien würden für zusätzliche Fantasie sorgen, sodass sich ein antizyklischer Einstieg für Anleger mit Weitblick lohnen sollte, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze BayWa-Aktie:Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:35,15 EUR +9,84% (15.09.2023, 11:09)