Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

31,80 EUR +0,32% (23.06.2022, 11:54)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

236,10 DKK -0,63% (23.06.2022, 11:41)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (23.06.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Das plötzliche Auftreten von Affenpocken in vielen Ländern der Welt hat mehrere Biotechaktien beflügelt, auch Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das dänisch-deutsche Unternehmen habe ein entsprechendes Vakzin unter dem Markennamen Imvanex im Programm. Nachdem Bavarian Nordic mehrere Großaufträge erhalten habe, sei die Aktie von rund 19 auf 37 Euro marschiert, ehe es zu einem Rücksetzer gekommen sei. Nun mache sich der Titel aber wieder nach oben auf.Aus Sorge um die steigende Zahl an Affenpockenfällen habe die WHO für 23. Juni (nach Redaktionsschluss) den Notfallausschuss einberufen. Das Gremium solle entscheiden, ob es sich - wie bei Corona - um eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" handle. Sollte sich die WHO dafür entscheiden, könnte dies weitere Aufträge für Bavarian Nordic bedeuten. Jüngst habe die EU-Behörde HERA 110.000 Dosen bestellt.In dem Zusammenhang habe Bavarian Nordic die Prognosen angehoben. Demnach peile das Unternehmen für 2022 nun einen Umsatz in einer Spanne zwischen 1.900 Mio. und 2.100 Mio. Dänische Kronen (umgerechnet 255,4 Mio. bis 280,0 Mio. Euro) an. Die Range liege damit um 100 Mio. Kronen höher. Und auch beim EBITDA sei Bavarian Nordic um 100 Mio. Kronen zuversichtlicher geworden: Es solle sich zwischen minus 600 Mio. und minus 800 Mio. Kronen bewegen.Die Analysten von Nordea und der dänischen Nykredit Bank sähen mit Kurszielen von umgerechnet 53,77 Euro bzw. 57,13 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie, die aktuell bei rund 32 Euro stehe. (Ausgabe 24/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: