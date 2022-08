Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

47,40 EUR +1,50% (24.08.2022, 11:48)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

352,20 DKK +1,32% (24.08.2022, 11:49)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (24.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Affenpocken-Impfstoff-Hersteller habe seine Zahlen zum ersten Halbjahr präsentiert und umsatzseitig enttäuscht, aber die mehrfach in diesem Jahr erhöhte Guidance bekräftigt. Nach anfänglichen Kursverlusten sei die Bavarian Nordic-Aktie zur Wochenmitte deutlich ins Plus gedreht.Der Umsatz sei in H1 von 764 Mio. Dänische Kronen ein Jahr zuvor auf 857 Mio. Kronen (115,2 Mio. Euro) geklettert. 537 Mio. Kronen hätten dabei auf das zweite Quartal entfallen, die Analysten hätten jedoch mit knapp 568 Mio. Kronen gerechnet. Beim EBITDA habe Bavarian Nordic in den ersten sechs Monaten einen Fehlbetrag in Höhe von 218 Mio. Kronen verzeichnet. Stark: Per Ende Juni habe sich die Cashposition auf 2,75 Mrd. Kronen (etwa 370 Mio. Euro) belaufen. Damit könne Bavarian Nordic seine Spätphasen-Programme (Covid-19 und RSV) vorantreiben.An der Prognose für 2022 halte das Unternehmen fest: Der Jahresumsatz solle sich zwischen 2,7 und 2,9 Mrd. Kronen einfinden, der EBITDA-Verlust könnte dann in einer Range zwischen 100 und 300 Mio. Kronen liegen.Die Nachfrage nach dem Pocken-Impfstoff von Bavarian Nordic bleibe hoch. Den enttäuschenden Umsatz in Q2 würden die Anleger ignorieren, zur Stunde lege die Aktie um gut drei Prozent zu. DER AKTIONÄR habe die Sonderstory rechtzeitig zum Kurs von 23,07 Euro aufgegriffen und eine Position in seinem Musterdepot eröffnet. Erste Gewinne seien bereits mitgenommen worden. Die Restposition sollte unbedingt gehalten werden, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: