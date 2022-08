Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



DK0015998017



917165



BV3



BAVA



BVNKF



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (10.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Inzwischen habe die Seite monkeypoxmeter.com über 32.000 Fälle mit Affenpocken registriert, etwa ein Drittel davon würden auf Nordamerika entfallen. Um den Schutz der Bevölkerung zu erhöhen und einen breiteren Zugang zum einzig zugelassenen Affenpocken-Impfstoff von Bavarian Nordic zu ermöglichen, habe die US-Arzneimittelbehörde am Dienstag reagiert.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe die FDA am Dienstag die Zulassung des Impfstoffs Jynneos von Bavarian Nordic für die Notfallverwendung durch intradermale Injektion bei Personen im Alter von 18 Jahren und älter erteilt, bei denen ein hohes Risiko für eine Affenpockeninfektion festgestellt worden sei.Die Zulassung erhöhe demnach die Gesamtzahl der verfügbaren Dosen um das Fünffache und erlaube auch die Verwendung des Impfstoffs bei Personen, die jünger als 18 Jahre seien und bei denen ein hohes Risiko für eine Affenpockeninfektion festgestellt worden sei, durch subkutane Injektion."In den letzten Wochen hat sich das Affenpockenvirus weiterhin in einem Ausmaß ausgebreitet, das deutlich gemacht hat, dass unser derzeitiges Impfstoffangebot nicht ausreicht, um die aktuelle Nachfrage zu decken", zitiere Reuters FDA-Kommissar Robert M. Califf."Der Aktionär" hat die Sonderstory rechtzeitig aufgegriffen und zum Kurs von 23,07 Euro eine Position in sein Musterdepot gekauft und vor Kurzem erste Gewinne eingestrichen. Die Restposition sollte nun gehalten werden, so Michel Doepke. (Analyse vom 10.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.