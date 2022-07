Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bavarian Nordic habe einen weiteren Meilenstein erreicht. Demnach habe der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Zulassungserweiterung für den Pocken-Impfstoff Imvanex erteilt. Das Vakzin solle nun auch eine Vertriebsgenehmigung speziell gegen die Affenpocken erhalten.Ein positiver CHMP-Entscheid sei noch nicht die finale Zulassungserweiterung. Die Europäische Kommission müsse die endgültige Genehmigung erteilen, allerdings folge das Gremium in der Regel der Entscheidung des Ausschusses. Dann könne Imvanex auch speziell gegen die Affenpocken in der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen verabreicht werden."Wir begrüßen die beschleunigte Prüfung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel und die Empfehlung, die Zulassung unseres Impfstoffs auf den Schutz gegen Affenpocken auszudehnen und sich damit an die Zulassungen der US-amerikanischen FDA und Health Canada anzupassen", so Bavarian-Nordic-CEO Paul Chaplin."Zwar haben wir unseren Impfstoff während des aktuellen Affenpockenausbruchs bereits an viele europäische Länder geliefert, darunter auch an den gemeinsamen EU-Vorrat, der von der Europäischen Behörde für Notfallvorsorge und -bewältigung (HERA) angelegt wurde, doch wird die Erweiterung der Kennzeichnung dazu beitragen, den Zugang zu dem Impfstoff in ganz Europa zu verbessern und die künftige Abwehrbereitschaft gegen Affenpocken zu stärken.""Der Aktionär" sieht noch etwas Luft nach oben beim Impfstoff-Wert, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen in den letzten Tagen zugenommen hat. Dabeibleiben, rät Michel Doepke. (Analyse vom 22.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.