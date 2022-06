Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (30.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Newslage rund um die globale Ausbreitung der Affenpocken spiele Bavarian Nordic weiter in die Karten. Im sehr schwachen Gesamtmarkt notiere der Impfstoff-Titel daher auch leicht im Plus im Vergleich zum vorherigen Handelstag und könne die angefallenen Kursgewinne der vergangenen Wochen verteidigen.Wie "The Asahi Shimbun" berichte, werde das Gesundheitsministerium die Verabreichung des Pockenimpfstoffs an Beschäftigte im Gesundheitswesen als Vorsichtsmaßnahme diskutieren, obwohl in Japan keine Fälle von Affenpocken bestätigt worden seien. Zwar falle im Artikel nicht der Name Bavarian Nordic oder einer der verschiedenen Handelsnamen des Pockenimpfstoffes. Es dürfte sich aber aller Voraussicht nach um das Vakzin des deutsch-dänischen Unternehmens handeln.Zu Wochenbeginn sei die Bavarian Nordic-Aktie zunächst eingebrochen. Am Wochenende zuvor habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekannt gegeben, die Ausbreitung der Affenpocken nicht als "Notlage von internationaler Tragweite" einzustufen.Das könnte sich allerdings ändern. Wie "Fortune" schreibe, werde die WHO aufgrund der "sich entwickelnden Situation" so bald wie möglich einen Notfallausschuss für Affenpocken einberufen, zitiere die Seite Generaldirektor Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Das Komitee "riet mir, es aufgrund der sich entwickelnden Situation schnell wieder einzuberufen, was ich auch tun werde", erkläre Ghebreyesus gegenüber Fortune.Sollte die WHO ihre Einschätzung ändern, dürfte die Bavarian Nordic-Aktie einen Satz nach oben machen. Aber auch ohne die Definition der "Notlage von internationaler Tragweite" sollte das Papier vom derzeitigen Newsflow rund um die Affenpocken profitieren. Im AKTIONÄR-Depot wird auf weiter steigende Kurse gesetzt, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link