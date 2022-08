Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (29.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Im Kampf gegen Affenpocken gelte das Vakzin von Bavarian Nordic als großer Hoffnungsträger. Während die Bundesregierung bereits rund eine Viertelmillionen Impfdosen geordert habe, solle ein US-Partner des "Aktionär"-Depotwerts in Kürze 2,5 Millionen Impfdosen produzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, habe die US-Regierung nun Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe bewilligt.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, habe die US-Regierung eine Auszahlung von 11 Millionen Dollar an Grand River Aseptic Manufacturing (GRAM) bewilligt. Das Geld solle dem US-Auftragsfertiger mit Sitz in Michigan helfen, die Anschaffung von Ausrüstung und Personal für die Herstellung von 2,5 Millionen Affenpocken-Impfstoff-Fläschchen zu finanzieren.Grand River habe vor Kurzem einen Vertrag mit Bavarian Nordic zur Produktion des Affenpocken-Impfstoffs des deutsch-dänischen Unternehmens unterzeichnet. Der dafür nötige Technologietransfer laufe indes bereits auf Hochtouren und könnte möglicherweise noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.Für die Aktie von Bavarian Nordic gehe es zum Wochenauftakt, trotz der guten Nachricht, wegen des Pfizer-Schocks, allerdings erneut um rund zehn Prozent nach unten. Aus charttechnischer Sicht trübe sich das Bild damit weiter ein.Auch wenn die Aktie derzeit unter Druck stehe, bleibe Bavarian Nordic wegen des Affenpocken-Impfstoffs spannend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.