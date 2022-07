Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

45,70 EUR -5,48% (26.07.2022, 09:52)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

337,60 DKK -2,93% (26.07.2022, 09:47)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (26.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.In den letzten Handelstagen sei die Aktie von Bavarian Nordic nicht zu bremsen. Das Papier des Pockeimpfstoff-Herstellers habe sich aufgrund des jüngsten Newsflows weiter nach oben gearbeitet - und "Der Aktionär" das Kursniveau genutzt, um im Musterdepot nach einem Kursplus von rund 110 Prozent in gut zwei Monaten einen Teil der Position zu veräußern.Zum Kurs von 48,33 Euro sei am Montag ein Teilverkauf im "Aktionär"-Depot durchgeführt worden. Kaufkurs am 19. Mai: 23,07 Euro. Aus charttechnischer Sicht brauche der Wert eine Verschnaufpause. Die Chancen, dass Bavarian Nordic für sein Vakzin allerdings weitere Aufträge erhalte, stünden gut.Denn am Montag habe nun auch die Europäische Kommission dem Pockenimpfstoff des Unternehmens eine Zulassungserweiterung speziell gegen die Affenpocken erteilt. Darüber hinaus habe am Wochenende die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung dieser Pocken als "Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Dabei handle es sich um die höchste Warnstufe.In einem Artikel aus Ausgabe 27/22, als es die Aktie noch für Kurse von unter 30 Euro gegeben habe, habe Rolf Sass Sørensen, Vice President, Investor Relations and Communications bei Bavarian Nordic, gegenüber dem "Aktionär" gesagt: "Jedes Land, das einen dringenden Bedarf hat, kann Dosen von uns erhalten, um die Situation zu bewältigen. Wir können jährlich bis zu 30 Millionen Dosen Affenpocken-Impfstoff herstellen", so der Manager.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.