Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

33,96 EUR +3,10% (17.01.2023, 11:11)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

251,90 DKK +2,57% (17.01.2023, 10:57)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (17.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänische Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmens habe am Montag mit seinen vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 die eigenen Planvorgaben für Umsatz und EBITDA übertroffen. Zwei Analysten hätten sich daraufhin zu Wort gemeldet und ihre hohen Kursziele für die Bavarian Nordic-Aktie bestätigt.Am Montag habe bereits die Nordea Bank ihr Kaufvotum bestätigt. Analyst Michael Novod halte den Impfstoff-Titel erst bei satten 462 Dänische Kronen (umgerechnet 62,09 Euro) fair bewertet. Etwas weniger, aber dennoch viel Upside-Potenzial bescheinige der Bavarian Nordic-Aktie auch Thomas Bowers, Experte von der Danske Bank. Er rate ebenfalls zum Kauf mit einem Kursziel von 450 Kronen (60,48 Euro).Die Bavarian Nordic-Aktie könne am Dienstag von den positiven Analystenstimmen und natürlich den starken Zahlen für 2022 weiter profitieren. Aus charttechnischer Sicht sollte das Papier nun das November-Hoch bei 267,60 Kronen (35,97 Euro) ansteuern. Im Anschluss könnte bereits die Gap-Kante bei 309 Kronen (41,53 Euro) ins Visier rücken.Mutige Anleger können bei dem Titel an schwachen Tagen unverändert zugreifen, der Stopp sollte nun bei 25 Euro gesetzt werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: