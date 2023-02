Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

31,69 EUR +0,86% (21.02.2023, 10:36)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

235,10 DKK -4,04% (21.02.2023, 11:03)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (21.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der europäische Impfstoff-Entwickler habe vor wenigen Tagen die Übernahme des Reiseimpfstoff-Geschäfts von Emergent Biosolutions bekannt gegeben. Kostenpunkt: Bis zu 380 Millionen Dollar. Um die Transaktion finanziell zu stemmen, habe sich Bavarian Nordic nun frische liquide Mittel am Kapitalmarkt besorgt.Im Rahmen einer Privatplatzierung per beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren habe Bavarian Nordic bei qualifizierten institutionellen und professionellen Anlegern in Dänemark und bestimmten anderen Ländern rund 7,05 Millionen Aktien zum Preis von 233 Dänische Kronen (DKK; 31,28 Euro) platzieren können. Der Preis liege lediglich rund fünf Prozent unter dem Schlusskurs vor Bekanntgabe der Kapitalmaßnahme.Somit würden dem Impfstoff-Hersteller gut 220 Millionen Euro zufließen. Damit könne Bavarian Nordic das Gros der Vorauszahlung in Höhe von umgerechnet gut 253 Millionen Euro an Emergent Biosolutions finanzieren. Mithilfe der Übernahme sichere sich die Gesellschaft die beiden bereits zugelassenen Präparate Vivotif (Schluckimpfstoff zum Schutz gegen Abdominaltyphus) und Vaxchora (Cholera-Impfstoff). Darüber hinaus erweitere Bavarian Nordic mit einem Chikungunya-Impfstoffkandidaten seine Entwicklungspipeline. On top erwerbe das Unternehmen jeweils ein Emergent-Werk in der Schweiz und San Diego.Erwartungsgemäß nähere sich am Tag nach der Kapitalmaßnahme die Aktie von Bavarian Nordic dem Emissionspreis der neuen Aktien an. Zur Stunde verliere das Papier an der Heimatbörse in Kopenhagen rund 3,5 Prozent auf 236,50 DKK. Damit notiere der Impfstoff-Titel allerdings noch über dem Ausgabepreis.Die Aktie bleibt an schwachen Tagen ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bavarian Nordic A/S in einer aktuellen Aktienanalyse. Wichtig: Ein Stopp bei 25 Euro sichere vor größeren Verluste ab. (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link