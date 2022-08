Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

44,60 EUR -8,32% (26.08.2022, 15:33)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

335,30 DKK -6,65% (25.08.2022, 15:18)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (26.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Das deutsch-dänische Unternehmen treibe ein Phase-3-Programm mit seinem Impfstoff-Kandidaten gegen das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) voran. Ein großer Konkurrent, der US-Pharmariese Pfizer, habe am Donnerstag vielversprechende Phase-3-Daten zu seinem RSV-Vakzin vorgelegt. Die Aktie von Bavarian Nordic stehe unter Druck.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Pfizer auf "buy" mit einem Kursziel von 59 USD belassen. Das US-Konzern habe positive Daten aus der Impfstoffstudie gegen RSV in der Spätphase präsentiert, so Analyst Colin Bristow in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es seien jedoch weitere Daten notwendig, um die Aussichten im Wettbewerb einzuschätzen.Auch wenn die UBS bei Pfizer auf die Euphoriebremse trete: Bei der Bavarian Nordic-Aktie würden am Freitag Gewinnmitnahmen einsetzen.Anleger sollten sich von den RSV-Daten von Pfizer nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bavarian Nordic habe das Potenzial mit seinem Impfstoff-Kandidaten vergleichbare oder gar bessere Ergebnisse zu liefern. Derzeit erfreue sich das Unternehmen ohnehin einer Sonderkonjunktur bei seinem Affenpocken-Impfstoff. Anleger könnten an der restlichen Position weiter festhalten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link