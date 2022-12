Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (23.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Einen Tag vor Heiligabend könne sich die Aktie von Bavarian Nordic um gut fünf Prozent nach oben absetzen. Frischen Rückenwind würden richtig gute Nachrichten aus den USA verleihen. Allerdings würden sich die News dieses Mal nicht um Affenpocken, RSV oder Covid-19, sondern um andere exotische Infektionskrankheiten drehen.Die Rede sei von einem prophylaktischen Impfstoffkandidaten gegen das westliche, östliche und venezolanische Pferdeenzephalitis-Virus, welches eine seltene, aber potenziell tödliche, durch Mücken übertragene Krankheit verursachen könne. Derzeit gebe es keinen zugelassenen Impfstoff für die Anwendung beim Menschen, so Bavarian Nordic.Das deutsch-dänische Unternehmen erhalte bei der Entwicklung finanzielle Unterstützung vom US-Verteidigungsministerium von bis zu 83 Millionen Dollar. Die gesicherte Basisvereinbarung umfasse 55 Millionen Dollar, die die Kosten für eine klinische Phase-2-Dosisfindungsstudie vom Impfstoff-Kandidaten MVA-BN WEV, weitere nicht-klinische Studien, die Prozessentwicklung und die Herstellung von klinischem Studienmaterial abdecke, so Bavarian Nordic. Laufzeit: 2023 bis 2026.Die restlichen 28 Millionen Dollar würden erst bei Ausübung einer Option fällig und zur Unterstützung der Vorbereitungen für die Phase 3 dienen. Bavarian Nordic prognostiziere, dass jedoch erst die Phase 2 im Jahr 2024 beginnen könnte. Bis zu einem marktreifen Produkt dürfte somit noch viel Zeit ins Land gehen.Mutige Anleger greifen auf dem aktuellen Niveau zu, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 23 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: