Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

33,69 EUR +3,03% (07.09.2022, 10:34)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

249,00 DKK +1,18% (07.09.2022, 10:24)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (07.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Nachfrage nach dem Pocken- bzw. Affenpocken-Impfstoff von Bavarian Nordic bleibe offenbar hoch. So habe der Vakzin-Entwickler mit der Europäischen Behörde für Notfallvorsorge und -bewältigung (HERA) einen neuen Vertrag abschließen können, der die Verdopplung der Lieferung von Affenpocken-Impfstoff-Dosen im Jahr 2022 vorsehe. Die Prognose werde erneut angehoben.An die HERA würden damit weitere 170.000 Dosen geliefert. Diese sollten den EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und Island zur Verfügung gestellt werden. "Viele EU-Mitgliedstaaten sind auf die Verfügbarkeit von Impfstoffen durch HERA angewiesen, um auf den Ausbruch der Krankheit reagieren zu können. Wir freuen uns, bereits in diesem Jahr zusätzliche Impfstoffe liefern zu können, damit HERA seine Anstrengungen kurzfristig verstärken kann", so Bavarian-Nordic-Chef Paul Chaplin.Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr werde der AKTIONÄR-Depotwert einmal mehr optimistischer: Bavarian Nordic strebe nun einen Umsatz zwischen 2,8 und 3,0 Mrd. Dänische Kronen (376,7 und 403,7 Mio. Euro) an. Zuvor habe die Spanne um 100 Mio. Kronen niedriger gelegen. Das EBITDA solle sich nun zwischen einer schwarzen Null und einem Verlust von 200 Mio. Kronen (26,9 Mio. Euro) einfinden. Auch hier sei Bavarian Nordic bisher mit einem um 100 Mio. Kronen höheren Fehlbetrag ausgegangen.Die starke operative Entwicklung sorge auch für eine stetige Verbesserung der Prognose für den Barmittelbestand für Ende 2022. Bavarian Nordic rechne damit, dass zum Jahresende die Kassen mit über 1,7 Mrd. Kronen (228,7 Mio. Euro) gefüllt sein würden.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Restposition zu halten! (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.