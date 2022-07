NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Zuletzt sei es um die Ausbreitung der Affenpocken etwas ruhiger geworden. Die USA sorge aber vor und bestelle bei Bavarian Nordic erneut den passenden Impfstoff - mit positiven Folgen für die Prognose des dänisch-deutschen Unternehmens. So werde Bavarian Nordic erneut optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Impfstoff-Spezialist rechne nun mit einem Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 309 bis 340 Mio. Euro). Zuvor habe die Gesellschaft 1,9 bis 2,1 Mrd. DKK in Aussicht gestellt. Und auch der Verlust beim EBITDA solle verringert werden: Bavarian Nordic peile nun einen Fehlbetrag zwischen 400 und 600 Mio. DKK (53,7 und 80,6 Mio. Euro) an. Zuvor sollte sich der Verlust zwischen 600 und 800 Mio. DKK bewegen.Die erneute Prognoseerhöhung finde am Markt regen Anklang, die Bavarian Nordic-Aktie habe am Freitag zulegen können. "Der Aktionär" sehe bei dem Papier weiterhin Aufwärtspotenzial und rate spekulativ ausgerichteten Anlegern, Bavarian Nordic bei Schwäche einzusammeln. Für Trader locke zudem ein spannendes Chartbild, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:32,28 EUR +2,61% (06.07.2022, 22:27)