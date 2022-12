Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (22.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Im Kalenderjahr 2022 habe der Ausbruch der Affenpocken für Schlagzeilen gesorgt. Bavarian Nordic verfüge einen passenden Impfstoff im Portfolio, der den Dänen förmlich aus den Regalen gerissen worden sei, um Vorsorge zu treffen und die nationalen Depots aufzufüllen. Die Folge: mehrere Prognoseerhöhungen. Im kommenden Jahr dürfte der Anlegerfokus allerdings auf andere Projekte gerichtet sein.Am Donnerstag habe Bavarian Nordic den Abschluss der Freiwilligen-Rekrutierung für seinen RSV-Impfstoffkandidaten (MVA-BN RSV) bekannt gegeben. An der globalen, randomisierten Placebo-kontrollierten Studie hätten 20.000 Erwachsene mit einem Alter von 60 Jahren und älter teilgenommen. Die Dänen würden die Top-Line-Ergebnisse Mitte 2023 erwarten. Dann werde sich zeigen, ob Bavarian Nordic mit den Präparaten von Pfizer und GSK mithalten könne.Parallel dazu treibe Bavarian Nordic eine globale Phase-3-Studie mit seinem Covid-19-Booster-Impfstoff voran. Die Rekrutierung schreite gut voran und verlaufe planmäßig, so der Impfstoff-Spezialist am Donnerstag. Bavarian Nordic befinde sich damit auf Kurs, erste Ergebnisse Anfang 2023 vorzulegen.Der Hype zu den Hochzeiten der Affenpocken-Infektionen habe spürbar nachgelassen. Doch die zahlreichen aufgegebenen Bestellungen würden nach Ansicht des "Aktionär" deutlich höhere Kurse rechtfertigen. Chancen biete allen voran der potenzielle RSV-Impfstoffkandidat. Könne Bavarian Nordic hier Mitte 2023 mit konkurrenzfähigen Ergebnissen brillieren, sollte die Aktie einen Satz nach oben machen. Allerdings sei hier die Konkurrenz in Form von Pfizer und GSK namhaft.