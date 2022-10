Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (03.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Newsflow beim deutsch-dänischen Impfstoff-Hersteller bleibe positiv, wenngleich die Ausbreitung der Affenpocken-Infektionen an Dynamik verloren habe. Den jüngsten Auftrag, den Bavarian Nordic kommuniziere, komme aus einem lateinamerikanischen Land. Eine erneute Erhöhung der Jahresprognose bleibe jedoch aus.Laut Bavarian Nordic handle es sich beim Auftraggeber um das erste Land aus Lateinamerika, welches ein bilaterales Lieferabkommen unterzeichnet habe, um den Zugang zu Affenpocken-Impfstoff auszuweiten. Die Nation unterhalte bereits eine Liefervereinbarung mit der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO). Den Staaten in der Karibik und Lateinamerika solle mit dem Deal ein gerechter Zugang zum Pocken-Vakzin von Bavarian Nordic ermöglicht werden."Die Impfung gegen Affenpocken war ein Schlüsselelement bei der Bekämpfung des Ausbruchs der Krankheit und wir freuen uns sehr, unser Engagement in der Region zu verstärken und die Verfügbarkeit unseres Impfstoffs durch zusätzliche Liefervereinbarungen zu erhöhen", so Bavarian-Nordic-Chef Paul Chaplin.Der Ausbruch der Affenpocken habe Bavarian Nordic eine Sonderkonjunktur beschert und zu mehreren Anhebungen der Jahresprognose geführt. Die fundamentale Entwicklung stimme, spiegle sich allerdings derzeit nicht in steigenden Notierungen wider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.