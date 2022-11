Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (18.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Trotz der weltweit nachlassenden Ausbreitungsdynamik der Affenpocken könne der Impfstoff-Hersteller Bavarian Nordic einen weiteren zweijährigen Rahmenvertrag vermelden. Dieser sehe die Lieferung von bis zu zwei Millionen Dosen Affenpocken- beziehungsweise Pocken-Impfstoff in den Jahren 2023 und 2024 vor.Den Deal habe Bavarian Nordic mit HERA, der Europäischen Behörde für Notfallvorsorge und -bewältigung (Health Emergency Preparedness and Response Authority) der Europäischen Kommission, geschlossen. Die Vereinbarung ermögliche den EU-Mitgliedstaaten und weiteren Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie den Ländern des westlichen Balkans, das Vakzin des deutsch-dänischen Impfstoff-Spezialisten zu beziehen.14 teilnahmeberechtigte Länder hätten ihre Teilnahme an der gemeinsamen Beschaffung bestätigt, was auf einen anfänglichen Bedarf von insgesamt rund 700.000 Dosen hinweise, so Bavarian Nordic. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Ausbreitung der Affenpocken in gefährdeten Gemeinden sei nach wie vor hoch, und die neue gemeinsame Beschaffungsvereinbarung werde sicherstellen, dass die Länder auch über dieses Jahr hinaus auf die Bekämpfung des Ausbruchs vorbereitet seien, heiße es weiter.Die neue Rahmenvereinbarung schaffe etwas mehr Visibilität für Bavarian Nordic. In den vergangenen Wochen habe der Impfstoff-Wert einen tragfähigen Boden ausgebildet.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link