Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (18.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Am Freitag vergangene Woche habe der Impfstoff-Spezialist erneut seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Zum Start in die neue Handelswoche lege Bavarian Nordic nach und werde abermals optimistischer mit Blick auf das Geschäftsjahr 2022.An der Börse werde die Prognose mit steigenden Kursen quittiert. In Kopenhagen lege der Impfstoff-Wert knapp 8% zu und nähere sich der Widerstandszone um 250 DKK (Dänische Kronen). Ein nachhaltiger Sprung über die Marke würde ein massives Kaufsignal bedeuten.Bei Bavarian Nordic würden die Geschäfte rund laufen. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie weiterhin optimistisch gestimmt und setze auf weiter steigende Kurse, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:33,77 EUR +4,62% (18.07.2022, 13:58)