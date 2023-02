Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (15.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänische Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Impfstoff-Spezialist habe zur Wochenmitte einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Sowohl die Prognose für den Umsatz als auch das EBITDA lägen allerdings unter den Bloomberg-Schätzungen. Darüber hinaus kaufe Bavarian Nordic bei Emergent Biosolutions zu. Die Aktie präsentiere sich daraufhin in einer volatilen Verfassung.Für das Jahr 2023 peile Bavarian Nordic Erlöse in einer Größenordnung von 6,0 Milliarden Dänische Kronen (gut 805 Millionen Euro) und ein EBITDA in Höhe von 2,2 Milliarden Kronen an (rund 295 Millionen Euro) an. Analysten hätten hingegen mit Zuwächsen auf gut 8,2 Milliarden Kronen beim Umsatz und etwa 3,5 Milliarden Kronen beim EBITDA gerechnet.Extrem spannend sei das Portfolio an Reiseimpfstoffen, welches Bavarian Nordic vom US-Unternehmen Emergent Biosolutions übernehmen wolle. Dazu würden die beiden bereits zugelassenen Präparate Vivotif (Schluckimpfstoff zum Schutz gegen Abdominaltyphus) und Vaxchora (Cholera-Impfstoff) gehören. Darüber hinaus erweitere Bavarian Nordic mit einem Chikungunya-Impfstoffkandidaten seine Entwicklungspipeline. On top erwerbe das Unternehmen jeweils ein Emergent-Werk in der Schweiz und San Diego.Bavarian Nordic lege für die Assets bis zu 380 Millionen Dollar auf den Tisch, wovon 270 Millionen Dollar als Vorauszahlung fällig würden. Der deutsch-dänische Impfstoff-Spezialist investiere also seine Gewinne, die durch den Verkauf seines Pockenimpfstoffes generiert würden.Auf dem derzeitigen Kursniveau können spekulativ ausgerichtete Anleger weiter eine Position eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wichtig: Ein Stopp bei 25 Euro sichere vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link