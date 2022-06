Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

31,49 EUR -0,66% (23.06.2022, 08:00)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

237,60 DKK +2,11% (22.06.2022, 17:00)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (23.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf sei wegen der steigenden Affenpocken-Fälle in aller Welt besorgt und ziehe deshalb nun internationale Experten zu Rate. Sie habe für Donnerstag einen Affenpocken-Notfallausschuss einberufen. Das Treffen könnte weitere positive Impulse für Bavarian Nordic.Eine präventive Maßnahme wäre die Bestellung von einem passenden Impfstoff, um Risikogruppen vor einer Infektion zu schützen oder den Verlauf zu mildern. Bavarian Nordic verfüge über das einzige Vakzin, dass in zwei Ländern auch direkt gegen Affenpocken zugelassen sei. Das Unternehmen habe aufgrund mehrerer Bestellungen zuletzt bereits mehrfach die Prognose angehoben.Bavarian Nordic erfahreeine Sonderkonjunktur, entsprechend abgekoppelt habe sich auch die Aktie des Impfstoff-Herstellers zuletzt entwickelt. Im Vorfeld des WHO-Treffens habe sie die 200-Tage-Linie bei 232,08 DKK (Dänische Kronen, umgerechnet 31,21 Euro) überwinden und ein Kaufsignal generieren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: