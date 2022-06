Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (29.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA prüfe Daten zur Erweiterung der Zulassung eines Pockenimpfstoffes auch als Schutz gegen Affenpocken. Das Präparat Imvanex werde in der EU bereits gegen Affenpocken verwendet, sei aber bislang nur gegen Pocken zugelassen. Das Vakzin stamme vom "Aktionär"-Depotwert Bavarian Nordic.Der Impfstoff gelte aber auch als vielversprechender Schutz gegen Affenpocken, da sich beiden Virenarten sehr ähnlich seien, wie die EMA am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt habe. Die EMA-Experten würden auf Ergebnisse von Laborstudien verweisen, nach denen der Impfstoff die Produktion von Antikörpern ankurbele, die vor der Krankheit schützen könnten.In der EU sei Imvanex zurzeit nur begrenzt vorrätig. In den USA sei das Präparat unter dem Namen Jynneos zugelassen - auch als Schutz vor Affenpocken. Die EMA empfehle, vorerst das Präparat aus den USA zu importieren angesichts der zunehmenden Infektionszahlen in der EU. Die Nebenwirkungen seien milde: Schmerzen an der Einstichstelle, Muskel- und Kopfschmerzen sowie Müdigkeit. Wie lange die Prüfung der Daten dauern werde, sei unklar.Derweil würden sich die Affenpocken weiter ausbreiten, immer mehr Infektionen würden nachgewiesen. Die Seite monkeypoxmeter.com zähle am Mittwochmorgen 4.609 bestätigte Fälle aus insgesamt 66 Ländern (Dienstagmittag seien es 4.372 Fälle aus 65 verschiedenen Ländern gewesen)."Der Aktionär" setzt auf weiter steigende Kurse im "Aktionär"-Depot, so Michel Doepke. (Analyse vom 29.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link