Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

31,94 EUR +8,75% (20.09.2022, 09:47)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

236,00 DKK +6,69% (20.09.2022, 09:44)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (20.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Am Dienstag könne der Impfstoff-Entwickler mit einer wichtigen Neuigkeit bei den Marktteilnehmern punkten. Für den Pocken- respektive Affenpocken-Impfstoff habe Bavarian Nordic mit der kanadischen Gesundheitsbehörde eine Vertragsänderung erzielt, die eine zusätzliche Option über zehn Jahre beinhalte. Die Aktie könne daraufhin zweistellig zulegen.Die Vereinbarung umfasse die Lieferung des Impfstoffes Imvamune im Wert von 234 Millionen Dollar, den Wert für die Option über die kommenden zehn Jahre beziffere Bavarian Nordic auf weitere 180 Millionen Dollar. Aufgrund der neuen Vertragsbedingungen rechne das Unternehmen damit, dass der Großteil bereits im Jahr 2023 ausgeliefert werde. On top habe Bavarian Nordic einen Deal mit dem kanadischen Verteidigungsministerium an Land ziehen können. Gegenwert: bis zu 20 Millionen Dollar mit einer Laufzeit bis 2031. Alles in allem könne sich Bavarian Nordic auf Maximalerlöse von bis zu 464 Millionen Dollar einstellen.Zum Vergleich: Nur für das Jahr 2022 würden Analysten derzeit mit einem Umsatz in Höhe von 411 Millionen Dollar rechnen. 2023 könnte Bavarian Nordic dann sogar Erlöse von knapp über einer Milliarde Dollar erzielen."Mit Weitsicht und Prioritätensetzung hat Kanada den Weg zum Aufbau einer soliden Vorsorge für seine Bevölkerung aufgezeigt. Als zuverlässiger Lieferant von Pockenimpfstoffen für die kanadischen Behörden seit 2008 freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit für das nächste Jahrzehnt zu verlängern und auszubauen und so dazu beizutragen, dass Kanada in der Lage ist, schnell auf Notfälle wie den aktuellen Ausbruch der Pocken zu reagieren", so Bavarian-Nordic-Chef Paul Chaplin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.