Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (19.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Pockenimpfstoff-Hersteller Bavarian Nordic könne sich derzeit vor Aufträgen nicht retten. Immer mehr Länder würden das Vakzin der Dänen bestellen, um sich für eine weitere Ausbreitung der Pocken beziehungsweise Affenpocken zu wappnen. Nun habe ein europäisches Land bereits Vorsorge für das kommende Jahr getroffen.Bavarian Nordic solle weitere 1,5 Millionen Dosen des Pocken-Impfstoffes Imvanex an ein nicht genanntes europäisches Land liefern. Die Auslieferungen würden laut der Gesellschaft im vierten Quartal 2022 beginnen und die große Mehrheit gehe im kommenden Jahr über den Tisch. Daher habe der Auftrag keine Auswirkungen auf die diesjährige Guidance, die das Unternehmen erst am Montag erneut nach oben geschraubt habe.Mit dieser Order und den zuvor veröffentlichten aus den USA und Kanada habe Bavarian Nordic "signifikante Aufträge" von Pocken/Affenpocken-Impfstoff-Dosen, die eine "robuste Basis" für 2023 bilden würden.Das Geschäft mit dem Pocken- respektive Affenpocken-Impfstoff bei Bavarian Nordic brumme. An der Börse werde die starke fundamentale Entwicklung sukzessive mit steigenden Notierungen honoriert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.