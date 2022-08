Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (25.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Am Donnerstag knüpfe die Aktie des deutsch-dänischen Impfstoff-Herstellers Bavarian Nordic an die Gewinne vom Vortag an. Rückenwind würden höhere Kursziele verleihen, die die Analysten nach der Zahlenvorlage für das erste Halbjahr vom Mittwoch ausgerufen hätten.Besonders optimistisch bleibe die Nordea Bank. Das Kreditinstitut habe Bavarian Nordic auf "buy" belassen und das Kursziel nach der Zahlenvorlage um 23 auf 493 Dänische Kronen (DKK) (66,29 Euro) angehoben. Es handele sich dabei um den höchsten Zielkurs für den Impfstoff-Titel, welcher bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hinterlegt sei.Auch Analyst Thomas Bowers von der Danske Bank habe an der Kurszielschraube gedreht. Der Experte sehe Bavarian Nordic nun bei 460 Kronen (61,85 Euro) fair bewertet, die Einschätzung laute entsprechend "buy".Zum Kauf rate auch unverändert Gil Blum von Needham. Der Analyst sehe Potenzial bis 400 Kronen (53,79 Euro).Investierte Anleger sollten die Restposition laufen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bavarian Nordic-Aktie. (Analyse vom 25.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.