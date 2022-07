Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

42,20 EUR +2,01% (21.07.2022, 11:24)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

303,70 DKK +12,07% (21.07.2022, 16:59)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (21.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Wochenbeginn befinde sich die Aktie von Bavarian Nordic im Rallye-Modus. Das erhöhe unter anderem den Druck auf die zahlreichen Shortseller, die seit längerem auf fallende Kurse bei dem Papier des deutsch-dänischen Impfstoff-Entwicklers setzen würden. Doch die jüngste fundamentale Entwicklung samt steigender Kurse spreche gegen die Leerverkäufer.So habe laut Finanstilsynet der Shortseller PDT Partners LLC seine Wette auf fallende Kurse in den letzten Tagen erhöht. Am 20. Juli sei bekannt geworden, dass der Shortseller 0,64 Prozent aller ausstehenden Aktien von Bavarian Nordic leerverkauft habe. Am Donnerstag - einen Tag später - sei einer weiteren Mitteilung zu entnehmen, dass PDT Partners inzwischen 0,76 Prozent der Anteile geshortet habe.PDT Partners sei nicht allein: Qube Research & Technologies sitze laut Finanstilsynet auf einer Shortposition von 0,82 Prozent (Mitteilung vom 20. Juli), D. E. Shaw & Co befinde sich mit 0,49 Prozent demnach auf dem Rückzug. Auch Arrowstreet Capital habe weitere 0,87 Prozent aller Bavarian-Nordic-Aktien leerverkauft (Stand: 12. Juli).Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.