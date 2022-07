NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic: Es läuft wie am Schnürchen - AktienanalyseDas Management von Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) hat aufgrund zahlreicher Bestellungen für seinen Pockenimpfstoff die Prognosen mehrfach angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zudem habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die höchste Alarmstufe für das Affenpockenvirus ausgerufen. Der Ausbruch sei eine "Notlage von internationaler Tragweite", habe WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt. Zwar sei die Einstufung der WHO nicht bindend. Jedoch dürften sich nun noch mehr Regierungen dafür entscheiden, einen Impfstoffvorrat anzulegen. Von regulatorischer Seite seien bereits die Voraussetzungen geschaffen worden: Die EU-Kommission habe die Zulassung für den Impfstoff Imvanex erteilt.Die Analysten von Cowen hätten folgende Rechnung aufgestellt: Wenn die europäischen Regierungen einen Vorrat des Medikaments anlegen würden, um etwa zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen, würde dies allein zwischen 2023 und 2026 etwa 5,6 Mrd. Dollar an Einnahmen für Bavarian Nordic bedeuten. Cowen sehe mehrere Upside-Potenziale im Bewertungsmodell, einschließlich höherer Impfziele in der EU, einer Erhöhung des Bedarfs durch die US-Regierung und einer Bevorratung von zwei Dosen pro Person anstelle von einer. Das Kursziel von 58 Euro, das noch vor der WHO-Entscheidung ausgegeben worden sei, dürfte daher erneut nach oben korrigiert werden. (Ausgabe 29/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:48,38 EUR -0,66% (28.07.2022, 12:45)