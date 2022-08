Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (08.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Affenpocken würden sich weiter ausbreiten. Die Behörden hätten nun weltweit über 27.000 Fälle in Ländern gemeldet, in denen früher keine Infektionen vorgekommen seien. Die Zahl der täglichen Fälle (7-Tages-Schnitt) liege bei 1.300. Das Interesse am Impfstoff-Hersteller Bavarian Nordic sei groß.In den USA sei die Lage so ernst, dass die Regierung den nationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen habe. Mit dem Schritt sollten u.a. Mittel des Bundes freigegeben werden können, um das Virus zu bekämpfen.An der Börse seien Affenpocken-Aktien seit Wochen ein heißes Thema. An dieser Stelle sei aber noch einmal auf die hohe Volatilität der Papiere hingewiesen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link