Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänisch-deutschen Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Das US-Gesundheitsministerium habe bei Bavarian Nordic weitere 2,5 Millionen Impfdosen gegen Affenpocken bestellt. Das Vakzin Jynneos solle Ende des Jahres und Anfang kommenden Jahres geliefert werden."Wir arbeiten rund um die Uhr mit den Gesundheitsbehörden in den Bundesstaaten und großen Ballungsgebieten zusammen, um sie mit Impfstoffen und Medikamenten zu versorgen, um auf den aktuellen Pockenausbruch zu reagieren", habe US-Gesundheitsminister Xavier Becerra am Freitag gesagt. Mit vorigen Bestellungen würden die Vereinigten Staaten 2022 und 2023 damit insgesamt 4,4 Millionen Impfdosen erhalten, habe Bavarian Nordic mitgeteilt. Bislang seien in den USA rund 350 Fälle einer Infektion mit Affenpocken gemeldet worden."Der Ausbruch der Affenpocken entwickelt sich weiter mit einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit und wir begrüßen die Entscheidung der US-Regierung, der Lieferung unseres Impfstoffs Vorrang einzuräumen, um einen breiteren Zugang für Menschen mit Infektionsrisiko zu ermöglichen", habe der Vorstandsvorsitzende von Bavarian Nordic, Paul Chaplin gesagt. In der Europäischen Union sei Jynneos unter dem Namen Imvanex derzeit nur zur Impfung gegen Pocken zugelassen.Deutschland habe die ersten Dosen des über die EU bestellten Impfstoffes gegen Affenpocken erhalten. Wie EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Samstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt habe, sei die Lieferung über die neue EU-Behörde zur Vorsorge von Gesundheitskrisen (Hera) ermöglicht worden. Über diese habe die EU schnell reagieren und den Impfstoff für Mitgliedstaaten kaufen können, habe die Kommissarin erklärt.Eine Impfung gegen Affenocken empfehle die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland für bestimmte Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten hätten.Nach Ansicht des AKTIONÄR spiegeln sich die jüngsten Entwicklungen noch nicht angemessen im Kurs der Bavarian Nordic-Aktie wider. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)