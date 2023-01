Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (16.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänische Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmens habe vom Ausbruch der Affenpocken-Infektionen im vergangenen Jahr profitiert und mehrfach seine Guidance erhöht. Zu Wochenbeginn glänze Bavarian Nordic nun mit vorläufigen Ergebnissen und übertreffe abermals seine Prognosen. Die Bavarian Nordic-Aktie gewinne zur Stunde gut fünf Prozent an Wert.Sowohl die vorläufigen, ungeprüften Erhebungen für den Umsatz als auch für das EBITDA würden oberhalb der letzten Guidance von Bavarian Nordic liegen. Im Kalenderjahr habe das Unternehmen sieben Mal seine Planzahlen nach oben angepasst. Kein Wunder, dass Bavarian Nordic sowohl beim Umsatz als auch EBITDA Rekordwerte verzeichne."Verglichen mit unserer ursprünglichen Prognose für 2022 haben wir unsere Umsätze fast verdreifacht und sind in einem Jahr in die Gewinnzone gelangt, in dem wir eigentlich unsere Barmittel aufbrauchen sollten, da wir mit zwei großen Phase-3-Studien begonnen haben, die erhebliche F&E-Kosten verursacht haben", so Bavarian Nordic-Chef Paul Chaplin zu den vorläufigen Ergebnissen. "Es war ein bemerkenswertes Jahr und wir freuen uns sehr, diese Ergebnisse bekannt geben zu können, die in erster Linie durch den bedeutenden Auftragseingang für unseren mpox-Impfstoff im Laufe des Jahres ermöglicht wurden."Mutige Anleger können bei der Bavarian Nordic-Aktie unverändert zugreifen, der Stopp kann noch bei 23 Euro belassen werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: