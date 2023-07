Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (24.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Am Wochenende habe Bavarian Nordic mitgeteilt, dass der Impfstoffkandidat gegen das Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert habe und das Programm eingestellt werde. Daraufhin breche die Bavarian Nordic-Aktie massiv ein.Demnach habe Bavarian Nordic in seiner Phase-3-Studie mit dem Impfstoffkandidaten MVA-BN RSV nicht alle primären Endpunkte erreichen können. Aufgrund der Ergebnisse werde die Gesellschaft sein RSV-Programm einstellen, einschließlich der Partnerschaft mit Nuance Pharma zur Entwicklung und Einführung des Impfstoffs für ausgewählte asiatische Märkte, heiße es."Wir sind enttäuscht, dass unser RSV-Impfstoffkandidat in dieser Zulassungsstudie nicht erfolgreich war. Obwohl dieses Ergebnis unerwartet war und unsere kurzfristigen Wachstumserwartungen beeinträchtigen wird, verfügen wir weiterhin über ein einzigartiges kommerzielles Geschäft, das angesichts des jüngsten starken Marken- und Marktwachstums eine solide Grundlage für profitables Wachstum in den kommenden Jahren bildet", sei Firmenlenker Paul Chaplin überzeugt.Mit dem Studienrückschlag dünne sich die Pipeline von Bavarian Nordic aus. Der Fokus dürfte jetzt in der Entwicklungsphase auf dem Chikungunya-Impfstoff der Gesellschaft liegen - hier konkurriere das Unternehmen mit Valneva Zweifelsohne müsse Bavarian Nordic einen herben Dämpfer hinnehmen. Dennoch habe das Unternehmen mit seinem Pocken-Vakzin und einem Reise-Impfstoff-Portfolio bereits zugelassene Produkte am Markt.Die Bavarian Nordic-Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, sollte allerdings nun auf die Watchlist von spekulativ ausgerichteten Anlegern wandern, so Michel Doepke. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link