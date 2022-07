Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (24.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Ausbreitung der Affenpocken setze sich fort, inzwischen zähle die Seite monkeypoxmeter.com knapp 17.000 Fälle in 80 Ländern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagiere nun doch und rufe den Gesundheitsnotstand aus. Die WHO habe den Affenpocken-Ausbruch in mehr als 50 Ländern zu einer "Notlage von internationaler Tragweite" erklärt.Der Pocken-Impfstoffhersteller Bavarian Nordic könne sich also berechtigte Hoffnung auf weitere Aufträge machen. Zu den Maßnahmen könnte nämlich u.a. die Bestellung von Pockenimpfstoff gehören. Bavarian Nordic habe ein zugelassenes Vakzin im Portfolio und habe zuletzt über mehrere Bestellungen berichtet. Das habe wiederum zu mehreren Prognoseerhöhungen samt Neubewertung der Aktie geführt.Die Entscheidung der WHO sei für Bavarian Nordic ganz klar positiv zu werten. Investierte Anleger sollten vorerst weiter an Bord bleiben, auch wenn aus charttechnischer Sicht eine Verschnaufpause überfällig sei, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: