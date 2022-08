Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

47,30 EUR +5,58% (11.08.2022, 15:35)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

352,30 DKK +5,45% (11.08.2022, 15:33)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (11.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe Maßnahmen ergriffen, um den Affenpocken-Impfstoff Jynneos einer möglichst breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Denn das Mittel sei knapp. Bavarian Nordic, der Hersteller des Vakzins, könne die neue Methode zur Injektion des Impfstoffes jedoch offensichtlich nicht teilen.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg basierend auf einem Artikel der "Washington Post" berichte, habe Bavarian Nordic Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der neuen Injektionsmethode. Die Dänen hätten demnach diese auch der US-Regierung mitgeteilt, zitiere die "Washington Post" einen Unternehmensvertreter, der unter der Bedingung der Anonymität gesprochen habe."Wir haben mit ihnen darüber gesprochen, und die FDA auch", habe der US-Gesundheitsminister Xavier Becerra laut Bloomberg in einem Interview gesagt. "Wir hätten nicht weitergemacht, wenn wir es nicht für sicher und wirksam hielten."Der Impfstoff von Bavarian Nordic gegen Affenpocken und herkömmliche Pocken treffe seit Monaten auf eine hohe Nachfrage. Das würden die mehrfahren Prognoseerhöhungen in diesem unterfüttern Jahr, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2022)Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link