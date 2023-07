NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (25.07.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Impfstoff-Entwicklers Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bavarian Nordic habe mit seinem Wirkstoff gegen das Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) in der Phase-3-Studie "eine Bauchlandung hingelegt", so der Aktienprofi. Man habe zwar andere Produkte in der Pipeline, aber den Hoffnungsträger habe es zerlegt. Zerlegt worden sei auch der Kurs. Selbst auf dem aktuellen Niveau sollte man bei der Bavarian Nordic-Aktie abwarten, bis es da wieder neue Wirkstoffe und vielleicht einen positiveren Newsflow gibt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:19,40 EUR -24,13% (24.07.2023, 21:49)