Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

30,49 EUR -5,90% (27.06.2022, 10:42)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

224,70 DKK -7,18% (27.06.2022, 10:34)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (27.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Ausbruch von Affenpocken in mehr als 50 Ländern werde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorerst nicht als "Notlage von internationaler Tragweite" bewertet. Das habe die UN-Organisation in Genf am Samstagabend nach Beratungen eines Notfallausschusses bekannt gegeben. Die Aktie des Affenpocken-Impfstoff-Anbieters Bavarian Nordic gebe daraufhin nach.Der Ausschuss wolle die Lage jedoch rasch neu bewerten, falls die Zahl der Ansteckungen oder der betroffenen Länder stark ansteige, falls gehäuft Fälle unter vulnerablen Gruppen auftreten würden, oder falls sich das Virus verändere. "Ich bin tief besorgt über die Ausbreitung der Affenpocken, die nun in mehr als 50 Ländern nachgewiesen wurden", habe WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus gesagt. Seit Anfang Mai habe es 3.000 Fälle gegeben. Um den Ausbruch einzudämmen, müssten Maßnahmen wie Überwachung, Risiko-Kommunikation, Kontaktverfolgung, Isolation, Behandlung und Impfungen verstärkt werden, habe er gesagt.Die WHO beobachte die Entwicklung weiter mit Sorge, sehe jedoch von einer höheren Warnstufe vorerst ab. Das belaste zu Wochenbeginn die Aktie von Bavarian Nordic. Der Impfstoff-Spezialist habe seit der Ausbreitung der Affenpocken-Infektionen mehrere Aufträge für sein Pocken-Vakzin erhalten und bereits vier Mal die Guidance nach oben angepasst. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass weitere Aufträge folgen würden - unabhängig von der jüngsten WHO-Einschätzung.Die Aussagen der WHO würden die Aktie von Bavarian Nordic am Montag belasten. Für den "Aktionär" bleibt die Story rund um den Impfstoff-Spezialisten allerdings intakt - und der spekulative Wert vorerst weiter Bestandteil des "Aktionär"-Depots. (Analyse vom 27.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.