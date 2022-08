Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (01.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Bavarian Nordic, das einen Impfstoff gegen Affenpocken herstelle, baue am Montagnachmittag seine Gewinne deutlich aus. In Deutschland notiere die Aktie, die auch im AKTIONÄR-Depot geführt werde, mehr als acht Prozent im Plus. Der Anstieg könnte mit mehreren gemeldeten Todesfällen zusammenhängen.Wie am Wochenende bekannt geworden sei, seien erstmals in Europa Menschen nach einer Affenpocken-Infektion gestorben. Die beiden Männer seien am Freitag und Samstag in Spanien gestorben, wie Gesundheitsbehörden des Landes bekannt gegeben hätten. Ein weiterer Todesfall sei am Wochenende in Brasilien bestätigt worden. Angesichts der sich ausbreitenden Affenpocken habe die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York den Notstand ausgerufen."Diese Maßnahme erlaubt es uns, schneller auf den Ausbruch zu reagieren und zusätzliche Schritte zu unternehmen, um mehr New Yorker zu impfen", habe Gouverneurin Kathy Hochul gesagt. Man müsse zur Eindämmung des Virus "jedes Werkzeug nutzen" und besonders Risikogruppen so gut wie möglich schützen.Nach der jüngsten Erfassung habe es knapp 23.000 Affenpocken-Fälle weltweit gegeben. Besonders betroffen sei Europa mit mehr als 14.000 Fällen, wovon bis Freitag knapp 2.600 auf Deutschland entfallen seien. Nach WHO-Angaben seien bislang in Europa etwa acht Prozent der Patienten ins Krankenhaus gekommen, meist wegen starker Schmerzen oder Zusatzinfektionen.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link