Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (20.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Der Impfstoff-Spezialist erfahre aufgrund der Ausbreitung von Affenpocken-Infektionen eine Sonderkonjunktur. Mehrere Länder hätten bei Bavarian Nordic zuletzt Pocken-Impfstoff geordert, der zu mehreren Prognoseerhöhungen geführt habe. Allmählich könne die Aktie den Newsflow auch in steigende Kurse ummünzen. Analysten würden weiteres Aufwärtspotenzial sehen.Erst vergangene Woche habe Nordea-Analyst Michael Novod sein "buy"-Rating für den Impfstoff-Wert bestätigt, der faire Wert werde auf 400 Dänische Kronen (53,77 Euro) beziffert. Das Kursziel liege damit etwa 79 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.Noch optimistischer habe sich jüngst die dänische Nykredit Bank gezeigt. Auch dieses Kreditinstitut stufe den Wert auf "kaufen", das Kursziel belaufe sich sogar auf 425 Kronen (57,13 Euro). Das entspreche sogar einem Upside-Potenzial von rund 90 Prozent.Derzeit würden bis auf eine Ausnahme alle Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt würden, zum Kauf der Bavarian-Nordic-Aktie raten. Nur Boris Peaker nehme eine zurückhaltende Haltung ein und stufe den Titel mit "market perform" ein.Die Sonderstory rund um Bavarian Nordic bleibt hochinteressant - spekulativ ausgerichtete Anleger können noch zugreifen, so Michel Doepke. Auch die jüngsten Chartsignale würden zuversichtlich stimmen. Im "Aktionär"-Depot werde auf weiter steigende Notierungen gesetzt. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.