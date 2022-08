Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

53,76 EUR +2,91% (03.08.2022, 10:57)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

400,90 DKK +3,86% (03.08.2022, 10:46)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (03.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotechunternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr Analysten würden ihre Bewertungsmodelle für die Aktie von Bavarian Nordic anpassen - darunter auch die Experten des dänischen Kreditinstituts Nordea. Kein Wunder, habe das deutsch-dänische Unternehmen aufgrund vieler Pocken-Impfstoff-Bestellungen in den vergangenen Wochen mehrfach seine Jahresziele angehoben.In der jüngsten Einschätzung bestätige Nordea seine Kaufempfehlung für den Impfstoff-Wert. Den fairen Wert je Aktie beziffere Analyst Michael Novod nun auf 470 Dänische Kronen oder umgerechnet 63,14 Euro (zuvor 400 Kronen).Damit habe Novod unter den Analysten, die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführt würden, das aktuell höchste Kursziel für Bavarian Nordic ausgerufen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass weitere Experten folgen und ebenfalls ihre Zielkurse nach oben anpassen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: