Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

39,46 EUR +7,37% (20.07.2022, 10:39)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

290,70 DKK +7,27% (20.07.2022, 10:51)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (20.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsch-dänische Impfstoff-Entwickler habe aufgrund zahlreicher Bestellungen für seinen Pocken-Impfstoff seine Umsatz- und Ergebnisprognose zuletzt mehrfach nach oben korrigiert. Die Folge seien auch Anpassungen der Kursziele vonseiten der Analysten. Nun hätten die Experten von Cowen reagiert und ein hohes Kursziel für die Aktie von Bavarian Nordic ausgerufen.Analyst Boris Peaker habe das Papier auf "outperform" hochgestuft und beziffere das Kursziel auf 433 Dänische Kronen (umgerechnet 58,16 Euro). Zum Vergleich: Aktuell würden Anleger für eine Aktie von Bavarian Nordic gut 38 Euro auf den Tisch legen.Wenn die europäischen Regierungen einen Vorrat des Medikaments anlegen würden, um etwa zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen, würde dies allein zwischen 2023 und 2026 etwa 5,6 Milliarden Dollar an Einnahmen für Bavarian Nordic bedeuten, so Peaker.Der Analyst sehe mehrere Upside-Potenziale in seinem Bewertungsmodell, einschließlich höherer Impfziele in der EU, einer Erhöhung des Bedarfs durch die US-Regierung und einer Bevorratung von zwei Dosen pro Person anstelle von einer.Die Geschäfte bei Bavarian Nordic würden rund laufen und immer mehr Experten würden ihre Kursziele erhöhen. Boris Peaker dürfte nicht der letzte Analyst gewesen sein, der sein Bewertungsmodell nach oben anpassen müsse. Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen vorerst weiter auf steigende Kurse beim AKTIONÄR-Depotwert. Das Kursplus seit Aufnahme beträgt über 65 Prozent, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Bavarian Nordic-Aktie. (Analyse vom 20.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link