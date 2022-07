Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



48,35 EUR +8,95% (25.07.2022)



334,00 DKK +5,16% (22.07.2022)



DK0015998017



917165



BV3



BAVA



BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (25.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Am Wochenende habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ausbreitung der Affenpocken als "Notlage von internationaler Tragweite" eingestuft. Das könnte noch mehr Länder in Bewegung setzen, den passenden Impfstoff aus dem Hause Bavarian Nordic zu bestellen. Die Aktie sollte mit deutlichen Kursaufschlägen in die neue Handelswoche starten."Es gibt eindeutig das Risiko einer weiteren internationalen Verbreitung, auch wenn das Risiko einer Beeinträchtigung des internationalen Reiseverkehrs gering bleibt", so WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Samstagnachmittag in Genf. Es gebe noch viele Fragen angesichts der ungewöhnlichen Ausbreitung der Affenpocken, die früher auf wenige Länder in Afrika beschränkt gewesen seien. Der Schritt erinnere zwar an die Corona-Krise, wegen der die WHO im Januar 2020 ebenfalls den Gesundheitsnotstand ausgerufen habe. Doch seien beide Krankheiten aufgrund der unterschiedlichen Übertragbarkeit nicht miteinander vergleichbar.In den vergangenen Wochen hätten mehrere Länder Impfstoff-Bestellungen bei Bavarian Nordic aufgegeben. Das Unternehmen habe daraufhin mehrfach seine Prognosen anheben - und damit den Grundstein für eine umfassende Neubewertung der Aktie legen können. Die Analysten würden reagieren: So halte Citi-Analyst Peter Verdult an seiner Kaufempfehlung für die Aktie fest, sein neues Kursziel laute nun 440 Dänische Kronen (59,11 Euro). Zuvor habe Verdult das Papier bei 365 Kronen (49,03 Euro) fair bewertet gesehen.Die Entscheidung der WHO sei für Bavarian Nordic ganz klar positiv zu werten. "Der Aktionär" hat den Impfstoff-Wert rechtzeitig zum Kurs von 23,07 Euro in sein AKTIONÄR-Depot gekauft. Anleger bleiben vorerst weiter investiert, auch wenn das Chartbild inzwischen überhitzt ist, so Michel Doepke. (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.