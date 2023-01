Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

33,09 EUR +6,60% (16.01.2023)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

245,60 DKK (16.01.2023)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (17.01.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic: Aktie nach positiven Quartalszahlen gestiegen - AktiennewsDie Aktien des dänischen Impfstoffherstellers Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) steigen um fast 7%, nachdem das Unternehmen vorläufige Ergebnisse für 2022 vorgelegt hat, so die Experten von XTB.Trotz einer Erhöhung der Forschungsausgaben habe das Unternehmen seine Prognosen angehoben, und die Ergebnisse hätten die Erwartungen der Analysten bei weitem übertroffen:Die Einnahmen für das Gesamtjahr 2022 hätten sich auf 3,15 Mrd. DKK (Dänische Krone) belaufen, verglichen mit den vom Markt prognostizierten 2.800 bis 3.000 Mrd. DKK. Sie hätten sich in erster Linie aus den Umsätzen mit den Pockenimpfstoffen JYNNEOS, IMVANEX und IMVAMUNE zusammengesetzt, die mit 1,73 Mrd. DKK mehr als die Hälfte der Einnahmen ausgemacht hätten. Es seien Einnahmen in Höhe von 879 Mio. DKK aus Rabipur- und RabAvert-Impfstoffen gefolgt, 299 Mio. DKK aus dem Verkauf von Encepur-Impfstoffen, 79 Mio. DKK Gewinn aus dem Handel mit Produkten anderer Unternehmen und 164 Mio. DKK Einnahmen aus anderen medizinischen Aktivitäten.Das EBITDA habe sich auf etwa 329 Mio. DKK belaufen, gegenüber einem prognostizierten Verlust in der Größenordnung von 200 bis 0 Mio. DKK. Die Barmittel und Barmitteläquivalente hätten sich zum Jahresende auf 1,74 Mrd. DKK belaufen, verglichen mit den Prognosen von deutlich unter 1,7 Mrd. DKK. Die Prognose sei auch von einer hohen Bankverschuldung Ende 2022 von 600 Mio. DKK ausgegangen, die jedoch im vierten Quartal des Jahres zurückgezahlt worden sei. Die Verbesserung der Einnahmen sei hauptsächlich auf die hohe Nachfrage nach Pockenimpfstoffen zurückzuführen gewesen. Auch die anhaltend gute Leistung des Geschäfts mit Tollwutimpfstoffen habe zu dieser Verbesserung beigetragen.Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie: