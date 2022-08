NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (19.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Nach einer charttechnischen Konsolidierung nehme die Bavarian Nordic-Aktie wieder Fahrt auf. Rückenwind würden Neuigkeiten aus den USA verleihen: Dort wolle der deutsch-dänische Impfstoff-Entwickler mit einem Auftragsfertiger zusammenarbeiten, um die Nachfrage nach seinem Pocken- und Affenpocken-Impfstoff zu befriedigen. Damit solle die Lieferung der von Affenpocken-Impfstoff in die USA beschleunigt werden. Die Nachfrage nach dem Pocken-Impfstoff von Bavarian Nordic scheine weiter ungebrochen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Bavarian Nordic befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:47,79 EUR -8,10% (19.08.2022, 09:42)