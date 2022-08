NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (02.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biotechunternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe weitere Fälle von Affenpocken und die ersten Todesfälle. Das dürfte die Aktien aus diesem Bereich weiter antreiben. Die Bavarian Nordic-Aktie kenne kein Halten - sie habe sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Die Experten haben einen Teil der Gewinne mitgenommen und lassen den Rest der Position weiter laufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Bavarian Nordic-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:50,30 EUR -6,37% (02.08.2022, 12:43)