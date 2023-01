Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (04.01.2023/ac/a/n)



Die Zahl der Affenpockennachweise sei weltweit deutlich geschrumpft, die 2022 in vielen Ländern erstmals aufgetauchten Ausbrüche seien dort unter Kontrolle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf warne jedoch vor falscher Gelassenheit, weil v.a. in Afrika weder Tests noch genügend Impfstoffe zur Verfügung stünden.Durch die Affenpocken-Ausbrüche im vergangenen Kalenderjahr habe Bavarian Nordic einen regelrechten Run auf seinen Pocken-Impfstoff erlebt. Viele Länder hätten Vorsorge getroffen und ihre Impfstoff-Depots aufgefüllt, um einer noch stärkeren Ausbreitung entgegenwirken zu können. Die Folge: Bavarian Nordic habe daraufhin seine Planzahlen für 2022 mehrfach nach oben revidiert.Auch wenn sich die Bavarian Nordic-Aktie wieder auf einem günstigen Kursniveau eingependelt habe: Die Affenpocken-Thematik sei nicht vom Tisch. Weitere Bestellungen seines Impfstoffes oder der breitere Einsatz des Vakzins in Afrika sollte den Dänen zugutekommen und die Aktie dann wieder an Fahrt aufnehmen. Mutige Anleger könnten das derzeitige Kursniveau zum Einstieg nutzen. Ein Stopp bei 23 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)