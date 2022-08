Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

37,72 EUR -11,35% (29.08.2022, 09:29)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

283,70 DKK -10,56% (29.08.2022, 09:15)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (29.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutsch-dänischen Biotech-Unternehmens Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die Bavarian Nordic-Aktie sei in der vergangenen Woche nach der Rally in den Vormonaten unter Druck geraten. Der Titel sei am Freitag mit einem Minus von mehr als zehn Prozent auf 42,55 Euro aus dem Handel gegangen. Anfang August habe das Papier noch bei 56,44 Euro notiert.Grund seien gute Phase-3-Studiendaten des US-Pharmakonzerns Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) für seinen RSV-Impfstoff-Kandidaten gewesen. Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) sei ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Lebensalter und einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere Frühgeborenen und Kleinkindern. Die Top-Line-Daten des Pfizer-Vakzins hätten eine Wirksamkeit von knapp 86 Prozent gezeigt.Auch Bavarian Nordic habe einen RSV-Impfstoff in seiner Pipeline in der Phase 3. Auch dieser habe bei den zuletzt veröffentlichten Daten starke Ergebnisse liefern können. DER AKTIONÄR bleibe deswegen weiter zuversichtlich, dass auch die weiteren Ergebnisse top würden und vielleicht sogar die von Pfizer übertreffen könnten.Im Fokus stehe bei Bavarian Nordic derweil weiter der Affenpocken-Impfstoff. Im Kampf gegen die Affenpocken sollten in der kommenden Woche 19.500 Impfstoffdosen in Deutschland verteilt werden. Der Affenpocken-Impfstoff solle an die Länder ausgeliefert werden, wie es im Bundesgesundheitsministerium in Berlin geheißen habe. Vor allem in Hotspots reiche der zur Verfügung stehende Impfstoff zur Deckung der Nachfrage in den Praxen laut Regierung derzeit nicht aus.Anleger sollten sich von den RSV-Daten aus dem Hause Pfizer nicht aus der Ruhe bringen lassen. Derzeit erfreue sich das Unternehmen ohnehin einer Sonderkonjunktur bei seinem Affenpocken-Impfstoff. Anleger halten an der restlichen Position weiter fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Pfizer-Aktie bleibe eine solide Halteposition. (Analyse vom 29.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link