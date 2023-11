Wien (www.aktiencheck.de) - Es werden außergewöhnliche Kraftanstrengungen notwendig sein, um bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand vorweisen zu können, so Dieter Aigner, Geschäftsführer der Raiffeisen KAG, in der aktuellen des Infomagazins "NACHHALTIG INVESTIEREN".



Auf politischer Ebene sei der Wille dazu da. In ihrem Green Deal habe die Europäische Kommission angekündigt, die Investitionen zur Erhöhung der Energieeffizienz bei Gebäuden deutlich auszuweiten. Im Rahmen einer Renovierungsoffensive wolle die EU bis 2030 jährlich zusätzlich EUR 275 Mrd. an Investitionen in diesem Bereich tätigen. Das seien enorme Summen, die gleichzeitig auch große Investmentchancen in unterschiedlichen Sektoren offenbaren würden: Denn die Profiteure dieser Initiative seien unter anderem auch Industrie- und IT-Unternehmen, die in Bereichen wie Wärmedämmung oder elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen tätig seien. "Gegenüber der politischen Seite stehen die Akteur:innen der Bau- und Gebäudewirtschaft: Bauherr:innen, Architekt:innen, Immobilienentwickler, Unternehmen der Bauindustrie, Wissenschafter:innen und viele andere Stakeholder, die durch ihre Entscheidungen ebenfalls viel Einfluss darauf haben und haben werden, ob es uns gelingt, die CO2-Emissionen im Bausektor und beim Gebäudebestand drastisch einzudämmen", so Aigner.



Auch die Finanzwirtschaft sei Teil dieses wichtigen Vorhabens. Ihr Beitrag müsse sein, die Industrie bei der Transformation zu unterstützen, Kreislaufwirtschaft zu fördern und den Unternehmen, die die Notwendigkeit des Wandels noch nicht erkannt hätten, bis auf weiteres auch kein Kapital zur Verfügung zu stellen. Wichtig werde es sein, auf allen Ebenen im Dialog zu bleiben bzw. in den Dialog zu treten und mit Engagement gemeinsam den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. (Ausgabe November 2023) (22.11.2023/ac/a/m)





