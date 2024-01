Auch wenn von Optimismus nicht viel zu sehen sei, gebe es bei einigen Teilindices eine leichte Verbesserung. Der Rückgang bei den Auftragseingängen sei nicht mehr so stark wie im Vormonat, und das Gleiche gelte für die Anzahl der Materialkäufe. Interessanterweise sei der Stellenabbau in der Baubranche weniger stark, als man angesichts des rezessiven Umfelds erwarten würde.



Unter den drei führenden Ländern der Eurozone sei das italienische Baugewerbe mit einem soliden Wachstum im Dezember weiterhin der Spitzenreiter. Die plausibelste Erklärung dafür sei die anhaltende Wirkung der Steuergutschrift Superbonus 110, auch wenn sie im Februar 2023 ausgelaufen sei. Sie scheine sich positiv auf Bauprojekte ausgewirkt zu haben, die vor diesem Stichtag begonnen worden seien.



Der Blick in die Zukunft zeige, dass sich die Geschäftserwartungen verschlechtern würden und der Rückgang der Auftragseingänge mit beachtlicher Geschwindigkeit anhalte. Die Inputpreise würden wieder ansteigen, wenn auch auf einem viel niedrigeren Niveau als in den Jahren 2021 und 2022. Diese Entwicklung stimme nicht gerade zuversichtlich. Es gebe jedoch einen potenziellen Lichtblick - den Rückgang der Zinssätze. Sollte sich der Rückgang fortsetzen - was nicht das Basisszenario der Analysten sei - könnte dies als Rettungsanker dienen, der die Refinanzierungsbedingungen für eine Vielzahl von Bauunternehmen erleichtere und dem Sektor in diesem Jahr möglicherweise entscheidende Unterstützung biete. (05.01.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet hat der Bausektor in der Eurozone das vierte Quartal mit einer schwachen Performance abgeschlossen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Mit Blick auf die einzelnen Segmente - Wohnungsbau, gewerbliche Immobilien und Tiefbau - sei der Wohnungsbau am stärksten betroffen gewesen. Dort sei die Aktivität fast genauso schnell zurückgegangen wie im Vormonat. Der gewerbliche Immobilienmarkt sei noch schneller als im Vormonat geschrumpft, während sich der Abschwung im Tiefbau etwas abgeschwächt habe.