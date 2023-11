Besonders besorgniserregend ist, dass die Auftragseingänge erneut stärker zurückgegangen sind als im Vormonat, was darauf hindeutet, dass wir die Talsohle bei der Aktivität noch nicht erreicht haben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Die deutlichen Rückgänge bei der Einkaufsmenge und der Beschäftigung würden dieses düstere Szenario noch verstärken.



Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten sorge auch im Bausektor für Unruhe. Der Krieg zwischen der Hamas und Israel schaffe nicht nur zusätzliche Unsicherheit, sondern habe auch zu einem sprunghaften Anstieg der Gaspreise geführt. Es sehe so aus, als ob dies der Grund für den schwächeren Rückgang der Einkaufspreise sei, da für die Herstellung vieler Baumaterialien (z.B. Ziegel und Dämmstoffe) Erdgas gebraucht werde.



Diejenigen Unternehmen, die noch im Geschäft seien, würden ihre Waren schneller von ihren Lieferanten erhalten und hätten mehr Subunternehmer zur Auswahl, was eine gute Nachricht sei. Allerdings habe sich die Qualität der abgelieferten Leistungen der Subunternehmer verschlechtert und sie würden kaum noch Preisnachlässe auf ihre Dienstleistungen anbieten.



Es sehe so aus, als ob die Bauunternehmen keine Hoffnung aus der Möglichkeit schöpfen würden, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben könnten. Der Index Jahresausblick warne vor einem starken Abschwung im nächsten Jahr, auch wenn er im Vergleich zum letzten Monat leicht gestiegen sei. (08.11.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Im deutschen Bausektor geht es immer weiter bergab, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Dabei sei der Wohnungsbau das Epizentrum des Abschwungs und stürze in rasantem Tempo ab. Der Tiefbau und die gewerbliche Bautätigkeit würden in einem ähnlichen Abwärtstrend feststecken wie im letzten Monat. Im Ergebnis sei der Gesamtindex für das Baugewerbe noch weiter unter 40 Punkte gesunken.