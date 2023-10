- Im September 2023 sei nach Angaben des ifo-Instituts der Anteil der von Auftragsstornierungen im Wohnungsbau betroffenen Unternehmen auf einen Höchststand von 20,7 Prozent gestiegen.



- 44,2 Prozent der befragten Unternehmen würden von einem Auftragsmangel berichten und knapp 12 Prozent würden Finanzierungsschwierigkeiten vermelden.



- Neben Kosten und Zinsen würden auch die verschärften Auflagen zur Steigerung der Energieeffizienz als Bremsfaktoren genannt.



- Entsprechend sinke die Anzahl der Baugenehmigungen seit Monaten drastisch. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes habe die Zahl genehmigter Wohnungen von Januar bis Juli 2023 um 27,8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres gelegen. Im Segment der Zweifamilienhäuser falle das Minus mit mehr als 50 Prozent sogar noch massiver aus.



Doch es gebe auch Anzeichen für eine Stabilisierung der Situation. So habe das Statistische Bundesamt für Juli einen Anstieg der Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat sowie real und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet. Im Hochbau sei der Auftragseingang zwar im Vorjahresvergleich um 9,4 Prozent gesunken, gegenüber dem Vormonat hätten die neuen Aufträge aber um 4,4 Prozent zugelegt. Zudem sei im zweiten Quartal eine Stabilisierung von Preisindizes zu verzeichnen gewesen. Gemessen am German Real Estate Index (GREIX) hätten die Preise für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser Ende des zweiten Quartals zwar rund 10 bzw. 20 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres gelegen, hätten im Vergleich zum Ersten Quartal 2023 aber zumindest leicht zulegen können.



Die Preise für Eigentumswohnungen hätten gegenüber dem Vorquartal nur noch leicht um 0,3 Prozent nachgegeben. Materialengpässe würden aufgrund des Nachfrageeinbruchs kaum noch eine Rolle spielen und der Anstieg von Baupreisen und Kreditvergabestandards der Banken habe deutlich nachgelassen. Um eine größere Insolvenzwelle im Bausektor und dadurch den Verlust künftig benötigter Kapazitäten zu vermeiden, reagiere auch die Politik. Wirtschaftsminister Habeck habe vor dem Baugipfel mit Kanzler Scholz Ende September angekündigt, dass der geplante neue Energieeffizienzstandard EH 40 vorerst nicht eingeführt werden solle. Auch wenn die Ergebnisse des Gipfeltreffens von Politik und Bauwirtschaft im Detail kritisiert würden, würden sie doch die Unterstützung für eine erhebliche Ausweitung des Wohnungsbaus verdeutlichen - angesichts eines schon seit Jahren bestehenden massiven Unterangebots.



Zinsen bei längeren Laufzeiten dürften in den kommenden Monaten angesichts weiter sinkender Inflationsraten und voraussichtlich nicht weiter steigender Leitzinsen tendenziell nachgeben. Insgesamt nehme damit die Wahrscheinlichkeit einer Stabilisierung der pessimistischen Stimmungslage im Bausektor in den kommenden Monaten zu. (10.10.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Weltweit befindet sich die Konjunktur in einer zyklischen Schwächephase - insbesondere aufgrund der seit Monaten sinkenden Produktion im Industriesektor, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Die sehr exportorientierte deutsche Volkswirtschaft leide besonders stark unter der fehlenden globalen Nachfrage und werde daher im Gesamtjahr 2023 eine gesamtwirtschaftliche Schrumpfung verzeichnen. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) werde Deutschland in diesem Jahr um 0,5 Prozent schrumpfen. Damit habe der IWF seine Prognose vom Juli (0,3 Prozent) nochmals nach unten korrigiert.