Bonn (www.aktiencheck.de) - Nickel und Lithium waren die einzigen Basismetalle, die im Jahr 2022 aufgrund ihrer Verwendung als Batteriemetalle starke Zuwächse verzeichneten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (New Energy Vehicles, NEV) in China hätten den Lithiumpreisen zu einem Allzeithoch verholfen. Die jüngsten Daten würden allerdings einen Nachfragerückgang aufgrund des Auslaufens staatlicher Subventionen und des Hochfahrens bestehender Betriebe zeigen. Das dürfte in diesem Jahr zu einem ausgewogeneren Verhältnis von Angebot und Nachfrage führen. Nickel sei aufgrund des zunehmenden Angebots aus Indonesien auf Gegenwind getroffen. Der Mangel an Nickel in Batteriequalität und an Nickel, das an der Londoner Metallbörse LME (wo Nickel gehandelt werde) geliefert werden könne, könnte den Preis jedoch etwas stützen. Kobalt, das dritte Batteriemetall, werde von den Batterieherstellern weniger verwendet, und die Nachfrage nach dem Metall aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik sei ebenfalls zurückgegangen, und zwar um mehr als 30%. Beide Faktoren würden die Kobaltpreise belasten.



Die Verlangsamung der Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China wirke sich auf die Nachfrage nach Batteriemetallen aus, und auch das höhere Angebot belaste die Preise. (27.02.2023/ac/a/m)



